Владислав Трушкин покинул «Зенит» из Санкт-Петербурга
«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Владислава Трушкина. Баскетболист выступал за питерский клуб с 2018 года.
В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний россиянин набирал 3,7 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/15/vlad-spasibo-za-tri-otlichnykh-goda/
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