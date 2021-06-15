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Владислав Трушкин покинул «Зенит» из Санкт-Петербурга

16:18
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«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Владислава Трушкина. Баскетболист выступал за питерский клуб с 2018 года.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ 28-летний россиянин набирал 3,7 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.

Дополнительная информация:

https://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/06/15/vlad-spasibo-za-tri-otlichnykh-goda/

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