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«Самара» потеряла Чеваренкова минимум на месяц

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

По информации «СЭ», основной разыгрывающий «Самары» Артем Чеваренков получил повреждение задней поверхности бедра в матче с «Енисеем» 14 октября. Сроки возвращения на паркет составляют от четырех до шести недель. Без Артема в распоряжении Милоша Павичевича в команде остался только один первый номер — Сергей Зоткин.

В текущем сезоне Чеваренков сыграл в четырех матчах за «Самару», в среднем набирая 6,3 очка, 1,3 подбора и 5,0 передач (5-9 результат во всем чемпионате).

Самарцы идут на серии из пяти поражений. По одной победе в чемпионате Единой лиги одержали «Динамо» Владивосток, МБА и «Енисей».

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БК Самара
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