Милош Теодосич может вернуться в ЦСКА

ЦСКА заинтересован в подписании защитника Милоша Теодосича, утверждает Eurohoops. Другой претендент на 34-летнего серба — турецкий «Анадолу Эфес».

Пока непонятно, что будет с составом «Виртуса» в следующем сезоне, так как клуб покинул главный тренер Саша Джорджевич. У самого Теодосича есть этим летом опция выхода из контракта.

Разыгрывающий «Болоньи» был признан MVP финальной серии чемпионата Италии.

Серия закончилась разгромной победой «Виртуса» над «Миланом» со счетом 4-0. 34-летний сербский плеймейкер набирал в серии 15,5 очка в среднем за матч.

Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. Вместе с армейцами защитник становился чемпионом Евролиги и шестикартным обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ.