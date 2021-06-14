Милош Теодосич может вернуться в ЦСКА
ЦСКА заинтересован в подписании защитника Милоша Теодосича, утверждает Eurohoops. Другой претендент на 34-летнего серба — турецкий «Анадолу Эфес».
Пока непонятно, что будет с составом «Виртуса» в следующем сезоне, так как клуб покинул главный тренер Саша Джорджевич. У самого Теодосича есть этим летом опция выхода из контракта.
Разыгрывающий «Болоньи» был признан MVP финальной серии чемпионата Италии.
Серия закончилась разгромной победой «Виртуса» над «Миланом» со счетом 4-0. 34-летний сербский плеймейкер набирал в серии 15,5 очка в среднем за матч.
Теодосич выступал за ЦСКА с 2011 по 2017 год. Вместе с армейцами защитник становился чемпионом Евролиги и шестикартным обладателем золотых медалей Единой лиги ВТБ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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