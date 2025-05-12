«СЭ» вручил Маркосу Найту награду MVP сезона по версии игроков Единой лиги

Перед третьим матчем полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ-2024/25 УНИКС — ЦСКА в казанском «Баскет-холле» произошло чествование лучшего игрока регулярного сезона по результатам опроса баскетболистов турнира, который второй год подряд проводил «СЭ». Награду защитнику казанцев Маркосу Найту вручил баскетбольный обозреватель издания, заместитель шефа отдела спорта Тимур Ганеев.

В голосовании участвовали 143 баскетболиста — по 12 от каждой команды Единой лиги (от «Енисея» — 11). Надо было назвать свой топ-3 лучших баскетболистов регулярки-2024/25. За первое место номинанту полагалось три балла, за второе — два, за третье — один. Найт одержал уверенную победу, набрав 140 очков. Более чем на 50 пунктов от него отстал лучший снайпер чемпионата Джеремайя Мартин из «Уралмаша» (88), третьим финишировал защитник ЦСКА Мело Тримбл (77).

Найт стал вторым снайпером сезона (16,8 очка в среднем за игру), реализовал 42 процента трехочковых, вошел в топ-10 по эффективности (18,9) и стал лучшим в регулярке по показателю «плюс-минус».

У Маркоса непростой путь в профессиональном баскетболе. Тренировки с «Шарлотт» и «Бруклином» после окончания колледжа не помогли Найту найти команду в топ-чемпионате. Первые четыре года карьеры он провел в Германии — по два в третьем и втором дивизионах. Первые же успехи пришли к американцу после 30. В сезоне-2020/21 он выиграл Еврокубок с «Монако», на следующий год — чемпионат Франции с АСВЕЛом, а в сезоне-2022/23 помог УНИКС впервые в истории выиграть чемпионат России. В полуфинале Единой лиги казанцы прошли «Зенит» (4-3), а в решающей серии — «Локомотив-Кубань» (4-1).

Также Маркос получил индивидуальную награду от Лиги ВТБ: лучший «шестой» игрок по итогам сезона-2024/25.