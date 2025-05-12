ЦСКА обыграл УНИКС

ЦСКА в гостях победил УНИКС в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 90:86.

Исаэль Бако стал самым результативным игроком в составе УНИКСА, набрав 14 очков.

Среди игроков армейской команды стоит отметить Мело Тримбла и Каспера Уэйра. Тримбл набрал 23 очка, сделал пять подборов, три передачи и два перехвата, допустив три потери. Уэйр же набрал 17 очков, сделал шесть подборов и пять передач, допустив всего одну потерю.

ЦСКА увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертая игра пройдет в Казани 14 мая.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22)

12 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 3-0