12 мая, 21:39

ЦСКА обыграл УНИКС

Камила Абдурахманова
корреспондент

ЦСКА в гостях победил УНИКС в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 90:86.

Исаэль Бако стал самым результативным игроком в составе УНИКСА, набрав 14 очков.

Среди игроков армейской команды стоит отметить Мело Тримбла и Каспера Уэйра. Тримбл набрал 23 очка, сделал пять подборов, три передачи и два перехвата, допустив три потери. Уэйр же набрал 17 очков, сделал шесть подборов и пять передач, допустив всего одну потерю.

ЦСКА увеличил преимущество в серии — 3-0. Четвертая игра пройдет в Казани 14 мая.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 86:90 (25:17, 22:21, 24:30, 15:22)

12 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 3-0

БК УНИКС
БК ЦСКА
  • Alexander Kovalev

    Лучшими игроками ЦСКА признаны Евгений Островский, Сергей Беляков, Артем Лаврухин

    13.05.2025

  • zamo

    Ну вот... Путенко прошли, Давыдова прошли, Островского прошли... Кто из судей с "непрофесиональной ориентацией" следующий? Газпром льёт слёзы о безцельно потраченном бабле:sob:

    13.05.2025

  • Спринт

    Даже НЕ знает он .. где он. Среднестатистический дилетант из массовочки .. сапог он ..в спорте ..

    13.05.2025

  • Спринт

    Матч, однако, заканчивается с финальной сиреной, и ни секундой раньше ..

    13.05.2025

  • Спринт

    Димитриевичу в Казани не повысили контракт, когда он являесь лидером команды по игре, зарабатывал меньше всех в стартовой пятерке. в этот раз он в Казань ни ногой. Скорее окажется в Питере, если решит вернулся в рос.Лигу банкиров.

    13.05.2025

  • Спринт

    Аксиома спорта - случайно можно проиграть, выигрыш всегда не случаен.

    13.05.2025

  • Спринт

    Придуренок сопливенький .. ты где в составе армейчком надыбал некоего якобы "Семенова" .. ** ?

    13.05.2025

  • Спринт

    ты бы, сопля дилетанская, не нес бы прилюдно свою ахинейку, далёкую от баскетбола, в коем ты чмонька, сугубо - лапоть трухлявый .. **

    13.05.2025

  • dekker100

    Ты хоть фамилию правильно пиши-какой он холдейн, когда он Холден.Ну ты тогда еще под стол пешком жодил наверно. Слышал звон дане знаешь где он.

    13.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну в этой серии всё ясно

    12.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ЦСКА --вы красавчики --МУЖИКИ

    12.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    настаник казани решил вытащить козыря--грубость и хамство и навал --это его сущность --очень неприятный тип во всех отношениях --но получил хорошо --и еще получит --горе -наставник

    12.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    уникс --как по хамски играют эти мигранты --эти проходимцы --это еще при лояльности судей --такая неприкрытая грубость хамство --и наставник просто ужасный тип --

    12.05.2025

  • Vladimir Kuznetsov

    ЦСКА -с волевой победой --так держать --просто фантастика --с таким балластом как семенов курбанов -вы побеждаете

    12.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну что ты прешь? Какой ЦСКА? Сборная негров - вот так будет вернее))) А что журналистам писать об этом турнире, если он никому не нужен. Дед, очнись, тебе эти "победы" доставляют радости? Если да, ты болен. Хотя итак понятно. И энто не прогноз)))

    12.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Я даже предсавление не имею кто в другой паре))) Смотрел наш баскет первый раз за долгий промежуток времени. Наверное его назвать нашим нельзя. Там просто одни черные и это было оправдано, когда играли в Евролиге. А сейчас для чего мы кормим негров? Зачем мы окончательно убиваем наших ребят, хотя они уже трупы. Ну дальше даже и говорить нечего. Ведь играли же недавно наши неплохо, евро выигрывали, на Олимпиаде медали брали. Да, был Холдейн, но сколько было наших ребят, очень добротных. А сейчас? Просто НИКОГО.

    12.05.2025

  • nikvp

    УНИКС не заслужил сегодня поражения. Команда идеально провела первую половину, но слишком энергозатратно. Во второй половине поплыли и ЦСКА взял свое. 4-0 не очень подходит для красоты сюжета.

    12.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Дед, отвянь. Иди лучше лысова пингвина поучи тренировать. Хотя бы письмо ему напиши, если вживую сказать ссышь)))

    12.05.2025

  • Электросталец

    а в другой паре , не так что ли? в футболе тоже самое

    12.05.2025

  • Спринт

    Чмонька с соплей .. ты не тока в футболе сморщенный сапог .. но и в баскетболе такой же валенок ..

    12.05.2025

  • Спринт

    ЦСКА сделал ключевой шаг к Кубку чемпионскому! Победитель этого полуфинала будет триумфатором этого баскетбольного сезона. Нельзя выпускать в серьёзных матчах очень слабых Ухова и Антонова. Каспер подтвердил уровень надежной опоры команды в трудных матчах. Псих Найт сыграл в пользу ЦСКА и в этой игре, и в следующей, на которую, наверняка, получит отсидку. - Некогда спортивная газетёнка тиснула заметку о баскетбольном матче через 34 минуты после окончания матча. Это же не по 20 раз на день мусолить об тушинском колхозчи.

    12.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну какие это армейцы?))) Там одни черные и в УНИКСе также. Хотя бы сейчас, во время изоляции, немного попытались играть нашими игроками)))

    12.05.2025

  • Alexey Tarasov

    АРМЕЙЦЕВ С ПОБЕДОЙ:thumbsup::thumbsup::thumbsup:ФИНАЛ УЖЕ БЛИЗКО:point_right::point_up:?:100::v:?

    12.05.2025

  • TORO

    Бараны. Надо Димитриевича возвращать. В любом случае усиливать состав - этот состав не для борьбы за "золото".

    12.05.2025

    • «СЭ» вручил Маркосу Найту награду MVP сезона по версии игроков Единой лиги

    Корстин — о серии ЦСКА — УНИКС: «Казанцам надо перестроиться и без лишних эмоций проводить концовки»

