12 мая, 17:15

УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС и ЦСКА встретятся в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

УНИКС и ЦСКА встретятся в третьем матче полуфинала Единой лиги ВТБ в понедельник, 12 мая. Игра пройдет в «Баскет-холле» в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Игра», «Старт», сайты Единой лиги ВТБ и matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Результат игры УНИКС — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре баскетбола на сайте «СЭ» и в нашей ленте новостей Единой лиги ВТБ.

После двух матчей серии счет 2-0 в пользу чемпиона ЦСКА, команды играют до четырех побед. В предыдущем раунде ЦСКА прошел «Пари Нижний Новгород», а УНИКС — «Автодор».

