Форвард Миндаугас Кузминскас перешел в «Локомотив-Кубань». Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

На прошлой неделе Кузминскас покинул «Олимпиакос», за который провел в этом сезоне 6 матчей в Евролиге, набирая 5,8 очка и 2,2 подбора в среднем за игру.

— Летом я подписал контракт с «Олимпиакосом», куда меня лично пригласил Дэвид Блатт. Мне очень нравилась команда, коллектив, возможность играть под руководством этого тренера, — сказал литовец. — Но тут поступило предложение из Краснодара. Для меня «Локомотив» не чужая команда. Это, безусловно, было важно. Мне хорошо знаком тренер Лука Банки, мы с ним работали в чемпионате Италии. Мне импонирует работа этого специалиста. Я знаю Гинаса Руткаускаса, с Мантасом Калниетисом играли за сборную на Кубке мира, а до этого были партнерами по команде в «Жальгирисе» и в «Милане». И все же, основной фактор моего решения перебраться в Краснодар — то что «Локомотив» конкурентоспособный, боевой и очень амбициозный коллектив которому по силам бороться за путевку в Евролигу.

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