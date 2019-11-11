Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Кузминскас перешел в «Локомотив-Кубань»

21:55
Теги:

Форвард Миндаугас Кузминскас перешел в «Локомотив-Кубань». Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

На прошлой неделе Кузминскас покинул «Олимпиакос», за который провел в этом сезоне 6 матчей в Евролиге, набирая 5,8 очка и 2,2 подбора в среднем за игру.

— Летом я подписал контракт с «Олимпиакосом», куда меня лично пригласил Дэвид Блатт. Мне очень нравилась команда, коллектив, возможность играть под руководством этого тренера, — сказал литовец. — Но тут поступило предложение из Краснодара. Для меня «Локомотив» не чужая команда. Это, безусловно, было важно. Мне хорошо знаком тренер Лука Банки, мы с ним работали в чемпионате Италии. Мне импонирует работа этого специалиста. Я знаю Гинаса Руткаускаса, с Мантасом Калниетисом играли за сборную на Кубке мира, а до этого были партнерами по команде в «Жальгирисе» и в «Милане». И все же, основной фактор моего решения перебраться в Краснодар — то что «Локомотив» конкурентоспособный, боевой и очень амбициозный коллектив которому по силам бороться за путевку в Евролигу.

Единая лига ВТБ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://lokobasket.com/news/86307/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир