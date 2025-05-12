Кириленко назвал судейство в полуфиналах Единой лиги ВТБ нормальным

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко высказался после критических комментариев главных тренеров клубов «Локомотив-Кубань» и УНИКС о работе арбитров в полуфинальных сериях Единой лиги ВТБ.

«Дают играть в жесткий баскетбол. Уровень контакта повышенный. Я не стал бы говорить, что арбитры в одну сторону судят», — сказал Кириленко ТАСС.

При этом руководитель РФБ не увидел в этих встречах явных судейских перекосов, когда одному из соперников арбитры уделяют гораздо больше внимания.

«Локомотив-Кубань» во втором матче полуфинальной серии проиграл «Зениту» со счетом 80:85 и уступает в серии 1-2, а УНИКС — ЦСКА (87:95, 0-2).