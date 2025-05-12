«Енисей» объявил об уходе Герасимова

Разыгрывающий Тимофей Герасимов покинул «Енисей», сообщает пресс-служба красноярского клуба.

«Благодарим Тиму за яркий сезон, который мы провели вместе. Удачи и новых рекордов в дальнейшей карьере! Мы будем скучать!» — говорится в сообщении команды.

В этом сезоне Единой лиги ВТБ 27-летний баскетболист сыграл в 45 матчах, в которых в среднем набирал 14,4 очка, делал 3,8 подбора и отдавал 5,4 передачи. По итогам сезона он вошел в топ-15 лучших снайперов турнира и попал в топ-5 по передачам.

Ранее сообщалось, что Герасимов близок к переходу в «Уралмаш».