Райкович — о матче с УНИКСом: «Игра очень важна для обеих команд»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

«Команда в хорошем настроении. Мы готовимся к игре, которая очень важна для обеих команд. Это битва за первое место, поэтому завтра будет интересная игра для болельщиков по всей России и особенно для тех, кто будет здесь, на арене. Соперники вернули в строй Мэйкона и Брауна, так что у них будет практически полный состав. Они также будут играть перед своими болельщиками, поэтому мы ожидаем, что они будут более агрессивными и жесткими. Мы к этому готовимся, и, надеюсь, мы будем такими же агрессивными и жесткими, и это поможет нам взять победу», — цитирует пресс-служба Единой лиги ВТБ Райковича.

ЦСКА занимает 1-е место в турнирной таблице, а УНИКС идет вторым.

Матч УНИКС — ЦСКА пройдет в воскресенье, 4 декабря. Начало встречи — 14.30 мск.