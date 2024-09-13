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Исмаилов — о победе над ЦСКА: «Входим в сезон с мыслями, что можем обыгрывать всех»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов в интервью «СЭ» поделился мнением о полуфинале Олимпиады США — Сербия, который сопровождался судейским скандалом.

— Любите посмотреть баскетбол? Предпочитаете НБА или Евролигу?

— Ночные прямые эфиры НБА не смотрю. Ограничиваюсь хайлайтами, статистикой. Могу посмотреть какой-то матч в записи, если кто-то показал невероятный перформанс, но не более того. На мой взгляд, плей-офф Евролиги — самый лучший баскетбол в мире. Впечатлила и последняя Олимпиада, а полуфинал Сербия — США — лучшая игра, которую я видел.

— Судьи помогли Леброну и компании в концовке?
— В баскетболе всегда были и будут свистки респекта. Более заслуженным игрокам. Обидно за сербов, но так сложилось. Апеллировать к этому постфактум, думаю, нет смысла.

— В этом матче и на Олимпиаде в целом себя здорово проявил защитник сербов Алекса Аврамович. Вы уже играли против него на предсезонке.

— Да, Алекса очень хорош в защите, здорово двигает мяч в нападении. Приятно, что у нас будет выступать баскетболист такого высокого уровня. Интересно будет сыграть с ним в официальном матче.

— Как в команде восприняли победу над ЦСКА в конце августа? Важное событие или просто матч предсезонки?

— Победа над ЦСКА есть победа над ЦСКА. Они играли против нас оптимальным составом, так что не хотим у себя ее забирать (Исмаилов набрал 11 очков, больше в МБА только у Владислава Трушкина — 15. — Прим. «СЭ»). Наоборот, входим в сезон с мыслями, что можем обыгрывать всех.

Баскетбол
БК МБА
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