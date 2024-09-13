Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 09:30

Исмаилов назвал задачи МБА на новый сезон

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард МБА-МАИ Паша Исмаилов в интервью «СЭ» отметил прогресс другого молодого игрока столичного клуба — Максима Огаркова.

— В прошлом году МБА не добрался до плей-офф. Получится в этом году?

— Надо обязательно попасть в топ-8. Это задача-минимум. Думаю, на это есть все шансы. Предсезонка показала, на что мы способны. Говорю не только про игру с армейцами.

— На Кубке Кондрашина и Белова откровением стала зрелая игра еще одного молодого игрока вашего ростера — Максима Огаркова.

— Макс тренировался с нами пока всего один-два раза. Потом вышел и здорово сыграл с «Пармой» (2 сентября. — Прим. «СЭ»), а затем мы поехали на турнир в Петербург. И он хорошо выглядел и с «Зенитом», и с «Пари НН».

— В чем козыри 18-летнего центрового?

— Очень спокойно играет в посту, без нервозности. В то же время агрессивно и резко. Получает мяч, показами обыгрывает защитника. Старается в защите. Макс большой молодец.

Паша Исмаилов (справа). «Плей-офф Евролиги — самый лучший баскетбол в мире». Интервью с Пашой Исмаиловым

Баскетбол
БК МБА
Читайте также
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Противолодочные самолеты ТОФ отработали групповой поиск подводных лодок
Дзюба пойдет на рекорд в новом клубе, «Спартак» отдал двух игроков. Что произошло в последний день трансферного окна в России
Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Ульянов порекомендовал Западу не игнорировать предупреждение Путина
Популярное видео
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости