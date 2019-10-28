Евгений Пашутин: «Подписание Уме позволит «Автодору» расширить ротацию»

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин — о переходе нигерийского защитника Майкла Уме. Он считает, что новичок усилит команду.

— Майкл Уме — агрессивный остроатакующий баскетболист, способный выступать на позициях первого и второго номеров, — цитирует Пашутина официальный сайт «Автодора». — Он усилит нашу атаку, добавит вариативности и остроты в нападении. Уме обладает опытом, хорошим пониманием игры, стабильным средним и дальним броском, представляя угрозу как на периметре, так и в проходах. Подписание нигерийского защитника позволит нам расширить ротацию и поддерживать высокий темп на протяжении всех 40 минут.

Контракт с 35-летним нигерийцем рассчитан до конца сезона.