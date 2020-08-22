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Димитрис Итудис — о лечении от коронавируса: «Врач сказала мне: «Теперь вы — игрок, а я — тренер»

15:33
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, как лечился от коронавируса.

— Доктор очень серьезно подошла к делу, — цитирует Eurohoops Итудиса. — После предварительной беседы и изучения моей истории болезней она сказала: «Мистер Итудис, кое-что изменилось. Теперь вы — игрок, а я — тренер». Поскольку я — дисциплинированный человек, и требую от своих игроков соблюдать дисциплину, то я следовал указаниям своего наставника, и мы вместе победили коронавирус. Врач говорила мне очень важные вещи, я навсегда их запомню.

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