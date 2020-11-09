Даниэль Хэкетт: «Я бы не акцентировал внимание только на защите против Шведа»

Разыгрывающий ЦСКА Даниэль Хэкетт поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Химками» в рамках Единой лиге ВТБ. Прошлый матч этих команд в этом турнире закончился уверенной победой подмосковного клуба (96:80).

«Мы прекрасно понимаем всю важность первого дерби в этом сезоне, его значение для наших болельщиков и, конечно, силу соперников. Поэтому постараемся показать максимальную эффективность в защите, сохранить сфокусированность в каждом эпизоде. Я бы не акцентировал внимание только на защите против Шведа. «Химки» — это очень сильная команда, где хватает классных исполнителей на каждой позиции, очень опытный тренер. Опасность будет исходить от целого ряда игроков, поэтому нам надо быть максимально сконцентрированными», — цитируют Хэкетта «Известия».

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 9 ноября. Начало игры — в 20.00 (мск).