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Сегодня, 16:33

Валерий Лиходей стал игроком «Астаны»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», бывший форвард сборной России Валерий Лиходей (35 лет, 205 см) продолжит карьеру в «Астане». Контракт с клубом Единой лиги ВТБ подписан на сезон-2022/23.

В прошлом сезоне Лиходей выступал за «Уфимец», в среднем набирая 16,6 очка и 6,4 подбора в Суперлиге-1, а в конце декабря 2021 года присоединился к «Парме».

В пермском клубе Лиходей был одним из лидеров команды, набирая 13,7 очка и 4,9 подбора. Однако новый наставник пермяков Евгений Пашутин оказался не заинтересован в услугах баскетболиста.

БК Астана
Валерий Лиходей
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