Андрей Кириленко: "Если "Химки" договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА"

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился мнением о работе "Химок" и "Зенита" в межсезонье. Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может усилиться Тимофеем Мозговым.

– Обе команды активны в межсезонье. Надеюсь, и "Химки", и "Зенит" реально поборются за место в плей-офф. Тут у подмосковного клуба побольше шансов. Желто-синие уже несколько лет играют в новом формате Евролиги. К тому же они хорошо комплектуются на следующий сезон. Сохранить Тимму, подписать Карасева и Валиева – хорошие ходы руководства желто-синих.

Если еще возьмут Тимофея Мозгова? Им нужен качественный пятый номер. Если "Химки" договорятся с Мозговым, то бросят реальный вызов ЦСКА на внутренней арене и повысят свои шансы достойно выступить в Евролиге.