Тренер женской сборной: "России необходим жесткий лимит на легионеров"

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге в интервью ТАСС поделился мнением о причинах неудачного выступления на Евробаскете, а также выразил уверенность в том, что для развития женского баскетбола необходим жесткий лимит на иностранных игроков в национальном чемпионате.​

– Накануне чемпионата Европы сборная получила много комплиментов. В том числе от президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко...

– Действительно?



– Да. Он говорил, например, что эта сборная способна доминировать в Европе на протяжении следующих десяти лет.



– Способна, но не сейчас. Будущее сборной России в любом случае яркое. И вспышки мы наблюдаем уже сегодня. Наша команда отлично провела подготовку к чемпионату Европы – играла с сильными командами и обыгрывала их. Сборная провела отличные игры уже непосредственно на Евробаскете – с командами Белоруссии и Италии. Мы попали в очень сложную группу и на старте турнира проиграли соперникам, которые на сегодняшний день сильнее нас, но и с бельгийками, и с сербской командой мы почти весь матч играли на равных.



По ходу турнира мы видели, как меняется сборная России, и главное улучшение – в психологии. Индивидуальные и командные действия требуют, безусловно, работы и значительного улучшения. Но, скажем так, ментальная составляющая сборной изменилась значительно. И благодаря психологической устойчивости, кстати, наша команда была способна преображаться по ходу турнира. Зачастую во второй половине матчей мы играли лучше.

– В чем оказалось слабое место сборной?



– Возможно, вы заметили, как против нас играли, – все старались использовать прессинг. Очевидно, наши проблемы хорошо изучили и считали плохую игру под давлением слабым местом сборной. Сборная Сербии играла в мощный прессинг против нас и больше не делала этого ни с кем на турнире. Это месседж всем нам: когда включается давление, у игроков становятся очевидными персональные недостатки в технике, проблемы с уровнем игры. И это только один из многих моментов, над которыми надо работать. Если говорить о перспективе, о доминировании в Европе, о росте, надо избавляться от таких проблем.

На турнире мы пытались скрыть индивидуальные недостатки игроков. Старались играть более командно. Но это не всегда удавалось, и этот способ, безусловно, не решит проблему.

– После чемпионата Европы снова заговорили о том, что россиянки находятся на второстепенных ролях в своих клубах. Сидят под иностранками, не получая практики, из-за чего на международном уровне сборная России испытывает проблемы.



– Так и есть.



– Значит, нужен жесткий лимит?



– Зачастую игроки нашей сборной даже не на вторых ролях. Они просто не играют в своих клубах. В матче со сборной Италии у меня вышли три баскетболистки, которые в своих клубах не получают ни минуты игрового времени, а это сборная и чемпионат Европы. Более того, посмотрите на все сборные, которые вышли в плей-офф Евробаскета. Ни одна из них даже близко не сталкивается с подобной проблемой.