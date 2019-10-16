Суд признал Домани виновным в хищении 44 миллионов рублей у РФБ

Чертановский суд Москвы признал виновным в мошенничестве экс-баскетболиста сборной России и бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани, которому вменяется хищение 44 миллионов рублей у РФБ.

— Суд установил: Домани совершил мошенничество, то есть хищение денежных средств путём обмана, — приводит «РИА Новости» слова судьи Людмилы Зиньковской.

По данным следствия, в 2014-2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 миллионов рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.

В 2016 году бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по трем эпизодам особо крупного мошенничества, позднее мужчину объявили в розыск по каналам Интерпола. В марте 2018 года его задержали правоохранительные органы Черногории, в октябре Домани был экстрадирован в Россию. Вину он не признает.