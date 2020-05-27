Центровой «Химок» Тимофей Мозгов призвал ценить все профессии. По его мнению, спортсмены не виноваты в том, что они зарабатывают больше других.

— Я, пока был молодой, не ценил профессию учителя, например, уроки прогуливал, — цитирует Forbes Мозгова. — Некоторые вещи начинаешь понимать лишь с возрастом. А то, что у нас не ценят докторов, учителей и многие другие профессии, — это все-таки не вина спортсменов. Мы играем по тем правилам, которые существуют на данный момент в спортивной индустрии.

Что касается ценности труда, то когда я был подростком, я мусорил и считал, что дворник все уберет, ведь ему за это платят деньги, это его работа. Сейчас я понимаю, что надо ценить любой труд и начинать стоит в первую очередь со своего дома, двора, улицы, страны. Нужно следить за чистотой, порядком и не думать, что это сделает кто-то за тебя.

Если говорить про деньги, то определенно они греют душу, приятно, когда они есть, отказываться от них глупо. Все-таки это не главная цель в жизни, не ее основная ценность, но без денег ты и хлеба не купишь.