Бойко рассказала, почему решила сменить чемпионат России на NCAA

Центровая сборной Белоруссии Марья Бойко в интервью «СЭ» поделилась подробностями своего переезда в США.

— Как возникла история с NCAA?

— У меня заканчивался контракт с МБА-МГУСиТ. Появился вариант с поездкой в США, хотя изначально я была против. Но к концу сезона окончательно утвердилась во мнении, что лучше попробовать сейчас, чем потом переживать о неосуществленном. Поехать планирую в середине или в конце августа.

— Почему выбрала Университет Мэриленда? Все-таки команда очень и очень сильная, выигрывала NCAA, регулярно выходит в «Мартовское безумие», пусть и недалеко.

— Как правило, с сильнейшими и растешь быстрее. Мне очень хочется развиваться, я много работаю и стараюсь усваивать всю информацию. Считаю, что это огромный шаг в личностном плане и в игровом. В разговоре очень понравились представители тренерского штаба. Очень рада, что появилась такая возможность.

— Какую роль ты будешь играть в команде?

— В первую очередь спросила у тренера про общую тактику команды. Тренер Бренда Фриз мне объяснила, как видит меня в системе и как хочет меня использовать. Мне понравилось ее видение.

— Посмотрел ростер команды на сезон — очень серьезный коллектив. Не боишься конкуренции?

— Все зависит только от меня, моя работа — залог игровых минут. Пока не могу говорить, насколько мне будет тяжело.

— Какие цели ставишь перед собой в NCAA?

— Мне бы хотелось понять и научиться играть в контактный баскетбол, хочется проверить свои силы, на что я способна.