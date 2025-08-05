Баскетбол
5 августа, 11:15

Бойко рассказала, почему решила сменить чемпионат России на NCAA

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Центровая сборной Белоруссии Марья Бойко в интервью «СЭ» поделилась подробностями своего переезда в США.

— Как возникла история с NCAA?

— У меня заканчивался контракт с МБА-МГУСиТ. Появился вариант с поездкой в США, хотя изначально я была против. Но к концу сезона окончательно утвердилась во мнении, что лучше попробовать сейчас, чем потом переживать о неосуществленном. Поехать планирую в середине или в конце августа.

— Почему выбрала Университет Мэриленда? Все-таки команда очень и очень сильная, выигрывала NCAA, регулярно выходит в «Мартовское безумие», пусть и недалеко.

— Как правило, с сильнейшими и растешь быстрее. Мне очень хочется развиваться, я много работаю и стараюсь усваивать всю информацию. Считаю, что это огромный шаг в личностном плане и в игровом. В разговоре очень понравились представители тренерского штаба. Очень рада, что появилась такая возможность.

— Какую роль ты будешь играть в команде?

— В первую очередь спросила у тренера про общую тактику команды. Тренер Бренда Фриз мне объяснила, как видит меня в системе и как хочет меня использовать. Мне понравилось ее видение.

— Посмотрел ростер команды на сезон — очень серьезный коллектив. Не боишься конкуренции?

— Все зависит только от меня, моя работа — залог игровых минут. Пока не могу говорить, насколько мне будет тяжело.

— Какие цели ставишь перед собой в NCAA?

— Мне бы хотелось понять и научиться играть в контактный баскетбол, хочется проверить свои силы, на что я способна.

Марья Бойко.«Обычным мячом сверху не забивала, только теннисным и бутылкой». Интервью Марьи Бойко

Баскетбол
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Лукич — о поражении от Египта: «Лучшие баскетболисты страны не должны позволять себе так играть»

Марья Бойко назвала своих любимых игроков

