4 августа, 18:04

Лукич — о поражении от Египта: «Лучшие баскетболисты страны не должны позволять себе так играть»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Зоран Лукич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич специально для «СЭ» прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче с Египтом (80:73). Вторая игра пройдет 5 августа.

— Как оцените игру наших парней в Гизе?

— В целом на протяжении 35 минут мы показывали очень неплохой баскетбол. К сожалению, последняя пятиминутка, когда наш соперник поменял систему защиты, оказалась провальной. Мы потеряли контроль над ситуацией, проиграв ее со счетом 18:2. Это стало решающим фактором. Причем мы знали, что они могут использовать опцию зонной защиты. Разбирали это на тренировках. Для меня как тренера это большое разочарование.

— Какие изменения планируются перед второй игрой?

— Надо разобраться, почему мы потеряли контроль и дошли до таких нелогичных решений. Зачем-то совершали быстрые, неподготовленные броски, не слышали друг друга.

— Мы проиграли щит 27:36. Не хватило мощи или какова причина?

— Команда Египта — габаритная. Много высокорослых, мощных игроков. При этом мы контролировали подбор, но в последнюю пятиминутку они взяли девять отскоков, мы — только два. Вот и разница. Повторюсь, произошел серьезный спад. Зонная защита работает, если ты не попадаешь открытые броски, теряешь уверенность. Иногда такое бывает. Но это сборная, лучшие баскетболисты страны не должны позволять себе так играть.

— Приятно удивили Владимир Карпенко и Захар Лавренов. Как оцените их игру?

— Два молодых игрока действительно выглядели неплохо. Были ошибки, но это нормально. Надеюсь, оба будут продолжать в том же духе и во второй игре получат еще больше игрового времени.

— Какие условия игры в Египте? Хватало ли кислорода?

— Условия одинаковые для обоих коллективов. Если им было достаточно кислорода, то и нам.

— На выезд не поехали Иван Ухов и Александр Ганькевич, получившие повреждения в первом матче с Ираном. Насколько у них серьезные травмы?

— С Ираном Ганькевич два раза поскользнулся на рекламных наклейках. Повредил приводящие мышцу. Ухов получил болезненный удар. Для полноценного восстановления обоим игрокам потребуется 10-12 дней. Поэтому было принято решение, что нет никакого смысла брать ребят в Египет.

Сборная России по баскетболу
Зоран Лукич
  • Пан Юзеф

    Блджад... Два раза поскользнулся на рекламных наклейках... Так нефуй лепить на паркет рекламу, египетские дебилы. Что касается поражения... Я просто хочу напомнить, что сборная России по баскетболу - чемпион Европы 2007-го года и бронзовый призер ОИ-2012. Да, товарняк. Но это все равно позорище. За какие-то 10 лет у нас в стране просто не стало баскетбола. Нет его. В такой ситуации Кириленко должен уйти в отставку. Нельзя сказать, что он плохой человек. Просто он нулевой руководитель.

    04.08.2025

  • yarkvasu2013

    Переформулировал бы. Лучшие российские баскетболисты не должны отказываться от игр за сборную.

    04.08.2025

  • АльбертХ

    Позор.

    04.08.2025

  • АльбертХ

    Позор.

    04.08.2025

    • Владимир Дячок — об играх с Ираном и Египтом: «Молодежь получает то время и тот опыт, которые им необходимы»

    Бойко рассказала, почему решила сменить чемпионат России на NCAA

