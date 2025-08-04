Лукич — о поражении от Египта: «Лучшие баскетболисты страны не должны позволять себе так играть»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич специально для «СЭ» прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче с Египтом (80:73). Вторая игра пройдет 5 августа.

— Как оцените игру наших парней в Гизе?

— В целом на протяжении 35 минут мы показывали очень неплохой баскетбол. К сожалению, последняя пятиминутка, когда наш соперник поменял систему защиты, оказалась провальной. Мы потеряли контроль над ситуацией, проиграв ее со счетом 18:2. Это стало решающим фактором. Причем мы знали, что они могут использовать опцию зонной защиты. Разбирали это на тренировках. Для меня как тренера это большое разочарование.

— Какие изменения планируются перед второй игрой?

— Надо разобраться, почему мы потеряли контроль и дошли до таких нелогичных решений. Зачем-то совершали быстрые, неподготовленные броски, не слышали друг друга.

— Мы проиграли щит 27:36. Не хватило мощи или какова причина?

— Команда Египта — габаритная. Много высокорослых, мощных игроков. При этом мы контролировали подбор, но в последнюю пятиминутку они взяли девять отскоков, мы — только два. Вот и разница. Повторюсь, произошел серьезный спад. Зонная защита работает, если ты не попадаешь открытые броски, теряешь уверенность. Иногда такое бывает. Но это сборная, лучшие баскетболисты страны не должны позволять себе так играть.

— Приятно удивили Владимир Карпенко и Захар Лавренов. Как оцените их игру?

— Два молодых игрока действительно выглядели неплохо. Были ошибки, но это нормально. Надеюсь, оба будут продолжать в том же духе и во второй игре получат еще больше игрового времени.

— Какие условия игры в Египте? Хватало ли кислорода?

— Условия одинаковые для обоих коллективов. Если им было достаточно кислорода, то и нам.

— На выезд не поехали Иван Ухов и Александр Ганькевич, получившие повреждения в первом матче с Ираном. Насколько у них серьезные травмы?

— С Ираном Ганькевич два раза поскользнулся на рекламных наклейках. Повредил приводящие мышцу. Ухов получил болезненный удар. Для полноценного восстановления обоим игрокам потребуется 10-12 дней. Поэтому было принято решение, что нет никакого смысла брать ребят в Египет.