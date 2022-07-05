Американская баскетболистка Грайнер обратилась с письмом к президенту США Байдену

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась к президенту США Джо Байдену в письме, которое было передано через представителей Белого дома.

Большая часть письма остается конфиденциальной, однако представители спортсменки поделились несколькими строчками.

«Когда я сижу здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, сборной или каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. 4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу, в том числе моего отца, ветерана войны во Вьетнаме. Мне больно думать о том, как я обычно отмечаю этот день, потому что в этом году свобода означает для меня нечто совершенно другое.

Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы вернуть меня домой. Я проголосовала впервые в 2020 году и проголосовала за вас. Я верю в вас. У меня еще так много хорошего, что можно сделать со своей свободой, и вы можете помочь восстановить ее » , — говорится в письме Грайнер.

31-летнюю Грайнер арестовали в начале марта в аэропорту «Шереметьево» по подозрению в контрабанде наркотиков. При досмотре у американки нашли вейпы и жидкость, в которой содержалось гашишное масло.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по баскетболу в составе сборной США. 27 июня стало известно, что срок ареста спортсменки продлили до 20 декабря. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. До ареста она выступала за УГМК из Екатеринбурга.