Форвард «Реала» Томпкинс вылечился от коронавируса

Форвард «Реала» Руди Фернандес рассказал о состоянии одноклубника Трея Томпкинса, у которого был выявлен коронавирус.

Все в команде в порядке, — цитирует Фернандеса Eurohoops.net. — Трей полностью выздоровел, и у всей команды все хорошо.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.