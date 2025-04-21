Борьба за MVP в НБА. Кризис американского жанра или тонкий глобалисткий расчет?

Сложный выбор между Николой Йокичем и Шэем Гилджесом-Александером.

НБА представила список из трех номинантов на главные награды. На приз «Самый ценный игрок» претендуют центровой «Денвера» и сборной Сербии Никола Йокич, защитник «Оклахомы» и сборной Канады Шэй Гилджес-Александер и форвард «Милуоки» и сборной Греции Яннис Адетокумбо. То есть главную индивидуальную награду уже седьмой год подряд выиграет не представитель США. И это то, что надо современной НБА.

Все объективно

Титул MVP регулярного чемпионата НБА ценится больше, чем титул MVP финальной серии. Финальную серию можно отыграть, как в последний раз, и внести свое имя в статус живых легенд. Самый свежий пример — это Андре Игудала, «уничтоживший» Леброна Джеймса в 2015 году. Или мало кто сможет вспомнить титул MVP финала 1981 года, которого удостоился Седрик Максвелл. В той же категории — Деннис Джонсон (1979) и Джо Джо Уайт (1976). Это были яркие вспышки, которые вывели людей на олимп. Но этот олимп был разовым. Чтобы стать MVP регулярного чемпионата, надо весь сезон показывать топовый баскетбол. Хотя этот титул и не говорит о том, что игрок станет победителем по жизни. Тут сразу на ум приходят кандидатуры Аллена Айверсона и Деррик Роуза, так не приблизившихся к Кубку Ларри О'Брайана. Однако в последние 10 лет MVP становятся абсолютно выдающиеся игроки, которые своей игрой показывали если не доминацию, то серьезное превосходство над другими игроками лиги.

Дважды титул брал Стеф Карри, перевернувший представление об игре в баскетбол, Рассел Уэстбрук и его трипл-дабл в среднем сезон, Джеймс Харден и его космические показатели в нападении, дважды Яннис Адетокумбо и его доминирование на двух концах площадки, трижды Никола Йокич и его сверхумный баскетбол, и Джоэл Эмбиид с его потрясающим нападением. Провести в теории 82 матча на высочайшем уровне — это признак сверхстабильности.

Еще важно обратить внимание, что уже шесть лет представители США не получают приз MVP. Да, можно сказать, что мы забываем про Джоэля Эмбиида, который играл на Олимпиаде-2024 за Штаты, но тут есть два момента. Во-первых, сказать, что он там играл, можно с большой натяжкой, так как лидер «Филадельфии» был самым бесполезным игроком команды Стива Керра. Во-вторых, у него был выбор из нескольких сборных, и он предпочел США, хотя является уроженцем Камеруна.

В этом году американцы также не попали в топ-3 номинантов. В очередной раз лига показывает результаты того, чем ее руководители гордятся и чего так добиваются. Они преследуют полную глобализацию НБА, и глобализация отвечает им ровно тем же. И это не следствие политической повестки. Яннис Адетокунбо, Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич объективно лучшие игроки завершившейся регулярки. Посмотрим, кто из них больше всего достоин получить этот титул.

Никола Йокич. Фото Reuters

Фантастические цифры

Самое сухое резюме по этим кандидатурам будет выглядеть так. Йокич — первый игрок в истории, который закончил чемпионат в топ-3 по трем основным активным параметрам — набранным очках в среднем за игру (третий), подборам (третий), передачам (второй). Фантастика. Это третий игрок в истории после Оскара Робинсона и Рассела Уэстбрука, кто закончил сезон в среднем с трипл-даблом. Это двойная фантастика.

Гилджес-Александер закончил чемпионат лучшим по результативности (32,7). Его команда одержала фантастические 68 побед из 82 игр. Это является рекордом в недолгой истории франшизы. Игрок вел за собой команду и давал развиваться другим баскетболистам коллектива. Притом что назвать, кроме Шая, еще кого-то суперзвездой в «Оклахоме» не получится даже с натяжкой. Плюс Шэй — лидер в лиге по количеству игр с показателем 20+ очков и 30+ очков. Побил рекорд НБА, набирая 20+ очков в 72 играх подряд. Третий защитник, который набирает 32 очка в среднем за игру при 50% точности. Это удавалось только Майклу Джордану (трижды) и Джорджу Гервину (дважды).

Яннис закончил сезон вторым по результативности (34,0 очка), вторым среди суперзвезд по точности бросков (60,1%). Из супертопов лучше бросал только Руди Гобер (66,9%). А также шестым по подборам (11,9). Эти два показателя — набранные очки и процент точности попаданий — вторые лучшие в карьере лидера сборной Греции. Он также выдал лучший для себя показатель по ассистам (6,5) и по трипл-даблам (11). То есть, Адетокунбо совершал трипл-дабл каждые 7,5 игры!

Безусловно, все три этих игрока заслуживают звания MVP. В этом нет никаких сомнений. Их вклад в победы своих коллективов кажется неоспоримым, но, как и в любой премии, надо выбрать одного.

Яннис Адетокумбо. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Два супекандидата

И третьим в этой гонке стоит поставить Янниса. Его команда заняла пятое место на «Востоке» (48-34). В команде есть еще одна суперзвезда — Дэмиан Лиллард (несмотря на все его травмы). И «Бакс», надо признать, сформированы очень неплохо: Брук Лопес, Кевин Портер-младший, Гэри Трент, Бобби Портис, Торин Принс. При таком наборе исполнителей «Милуоки» провели не самый топовый сезон, но это точно никак не сказалось на статусе Янниса.

А вот дальше лигу, похоже, ждет самый сложный вариант для выбора за последние годы. Команда Йокича «Денвер» — записной фаворит чемпионата: 50 побед при 32 поражениях — очень хороший показатель в сложной конференции. И вряд ли кто-то будет спорить про повсеместное влияние Йокича. Это лучший игрок в баскетбол во всем мире прямо сейчас. Это человек, для которого нет секретов в баскетболе. Суперброски с центра площадки, победные броски, суперпередачи, издевательство над самыми сильными защищающимися НБА. У него есть вариант стать всего третьим баскетболистом в истории, кто может выиграть четыре MVP за пять лет. Ранее этого достигали только Леброн Джеймс и Билл Рассел.

Шэй же показал, как один игрок может вести за собой команду и делать всех, кто там находится, лучше. Это очень напоминает Стива Нэша образца сезона-2004/05. В тот период «Финикс» во главе с Майком Д'Антони стал лучшим клубом в регулярке (62-20). Это был прекрасный коллектив, где основная роль отводилась Стиву. Но в тот год сразу три игрока команды попали на МВЗ (Нэш, Амаре Стадемайр и Шон Мэрион). Еще два человека — Джо Джонсон и Квентин Ричардсон — заслуживали этого, набирая 15+ очков в среднем за игру. В тот год Нэш давал своей команде импакт для роста — и это ощущалось. «Санс» показывали лучший атакующий баскетбол в НБА. Как и в этом сезоне команда Гилджес-Александера, ставшая самой молодой командой в истории, одержавшей 60+ побед.

Шей Гилджес-Александер. Фото Imagn Images, USA Today Sports

При этом сравнение с Нэшем не совсем корректное, учитывая, что Шэй — достаточно сильный защищающийся игрок. И на мяче, и без мяча. Он ведет команду и показывает элитную игру на двух концах площадки. Так же здорово из защитников в обороне и атаке играли, пожалуй, только Майкл Джордан, Рассел Уэстбрук и Аллен Айверсон.

Так что если 26-летний канадец получит приз MVP, то вопросов ни у кого не будет. Еще такая победа будет очень важна для лиги в целом. Все-таки со времен трио Дюрант — Уэстбрук — Харден (Ибака) «Оклахома» больше не выделялась ничем хорошим.

Так что лиге выгодно поддержать «Тандерс». Но при этом если приз отдадут Йокичу, то это тоже не должно вызвать споры. Наверное, в истории не было двух настолько достойных кандидатов.

«Шэй был впереди 80% сезона, он получит награду, но я проголосовал за Йокича, — написал знаменитый обозреватель Билл Симмонс. — Это был лучший сезон с точки зрения нападения, который я видел со времен Майкла Джордана. Он делал все для своей команды в каждом матче, в каждой четверти. Быть в топ-3 по очкам, подборам и передачам — это безумие. Мне до сих пор трудно поверить. Но он еще и не накручивал статистику. Не было этой ерунды в стиле Расселла Уэстбрука: «Вытесните всех из краски, чтобы я взял подбор».

Его процент задействования не так высок. Не сравнить, скажем, с Лукой в прошлом сезоне. Он берет мяч, когда это нужно. Старается сделать все, чтобы мяч двигался. Его выступление день за днем было невероятным. Я уже склонялся в его сторону, а потом он провел этот матч с 60+10+10. Возможно, мы никогда больше не увидим ничего подобного».