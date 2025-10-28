Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

28 октября 2025, 16:55

Гомельский о Дёмине в НБА: «Обидно и скучно играть за команду, которая все проигрывает»

Артем Бухаев
Корреспондент

Четырехкратный чемпион СССР, телекомментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» оценил старт сезона защитника «Бруклина» Егора Дёмина.

«Баскетбол — это командный вид спорта. Есть примеры, с моей точки зрения, негативные, когда в команду приходит очень талантливый человек, от бога одаренный, технически подготовленный, — он начинает показывать невероятные статистические данные, но команда проигрывает. С Егором пока не так. Он показывает цифры, которые превышают наши ожидания. Он играет результативнее, полезнее, чем мы ожидали — но «Нетс» результата не показывают. Знаю, что Егор не сломается, есть характер. Очень обидно и скучно играть за команду, которая все проигрывает. Нужно прогрессировать в «Бруклине», но я очень сочувствую болельщикам команды, которая не выигрывает. Получается палка о двух концах. С одной стороны, рады за Егора, не ошиблись в определении степени его таланта. С другой стороны, когда же пойдет череда успехов», — сказал Гомельский «СЭ».

19-летний Дёмин играл за команды разных возрастов испанского «Реала». После сезона-2023/24 он переехал в США. Там он присоединился к команде Университета Бригама Янга. В этом сезоне Дёмин провел 3 матча в НБА. За игру он набирал в среднем 8,7 очка, делал 5 подборов и 2,3 передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
Владимир Гомельский
Егор Дёмин
Читайте также
За Тюкавина готовы отдать огромные деньги, конкуренцию за вратаря придется выиграть у «Спартака». Какие трансферы готовит «Зенит»
Девочка лишилась пальца в детском саду в Махачкале. Что известно
Дело Андрея Ермака. Соратника Зеленского арестовали за отмывание денег
«Миннесота» Капризова проиграла «Колорадо» в пяти матчах серии плей-офф НХЛ
Один эпизод мошенничества в деле гендиректора «Джема» связан с композитором
Чемпионат Европы по тхэквондо пройдет без России. Нашим спортсменам не дали визы в Германию
Популярное видео
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Стартует финал Кубка Гагарина
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гомельский — об игре Дёмина: «Над стартовой скоростью ему нужно поработать»

Гомельский о Голдине: «Мы его не увидим. У Владислава недостаточно высокий уровень мастерства»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости