28 октября 2025, 17:10

Гомельский о Голдине: «Мы его не увидим. У Владислава недостаточно высокий уровень мастерства»

Артем Бухаев
Корреспондент

Четырехкратный чемпион СССР, телекомментатор Владимир Гомельский в разговоре с «СЭ» оценил ситуацию с игровым временем центрового «Майами Хит» Владислава Голдина.

«Голдина мы не увидим, для этого «Хит» должны пролететь мимо всего. У него недостаточно высокий уровень индивидуального мастерства. Нужно работать, Лига развития. Если появится какое-то реально предложение с минутами, например, из Евролиги — нужно возвращаться немедленно. Главное — играть, а там не дадут. И можно обижаться только на самого себя», — сказал Гомельский «СЭ».

24-летний Голдин сыграл в 4 матчах Летней лиги, и 3 матчах предсезонки НБА.

В матчах регулярного чемпионата НБА центровой «Хит» пока не принимал участия.

