У матери центрового «Миннесоты» Таунса коронавирус, она находится в коме
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс сообщил, что у его матери был выявлен коронавирус, и что сейчас она находится в коме. Игрок рассказал об этом в видеообращении в своем Instagram.
— Мы можем справиться с этим, но ситуация серьезная и мы должны принять все меры предосторожности, — подписал видео Таунс. — Я делюсь своей историей в надежде, что все останутся дома! Нам нужно как можно больше оборудования, мы должны помочь медицинскому персоналу на передовой. Спасибо врачам, которые помогают моей маме, вы — настоящие герои! Молюсь за нас всех в это трудное время.
Sharing my story in the hopes that everyone stays at home! We need more equipment and we need to help those medical personnel on the front lines. Thank you to the medical staff who are helping my mom. You are all the true heroes! Praying for all of us at this difficult time.
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.
Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта как минимум на месяц из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о положительных результатах анализов у многих других игроков лиги.
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