У матери центрового «Миннесоты» Таунса коронавирус, она находится в коме

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс сообщил, что у его матери был выявлен коронавирус, и что сейчас она находится в коме. Игрок рассказал об этом в видеообращении в своем Instagram.

— Мы можем справиться с этим, но ситуация серьезная и мы должны принять все меры предосторожности, — подписал видео Таунс. — Я делюсь своей историей в надежде, что все останутся дома! Нам нужно как можно больше оборудования, мы должны помочь медицинскому персоналу на передовой. Спасибо врачам, которые помогают моей маме, вы — настоящие герои! Молюсь за нас всех в это трудное время.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 422 959 человек. Умерших — 18 907, выздоровевших — 109 144. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

Регулярный сезон в НБА приостановили 11 марта как минимум на месяц из-за того, что у центрового «Юты» Руди Гобера был обнаружен коронавирус. Позднее стало известно о положительных результатах анализов у многих других игроков лиги.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список