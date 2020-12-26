Шредер отклонил предложение «Лейкерс» о продлении контракта

«Лейкерс» вел переговоры с защитником Деннисом Шредером в межсезонье вели о продлении контракта, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в Twitter.

Клуб предложил продление на 2 года и 33,4 миллиона долларов, однако разыгрывающий отклонил предложение. Ожидается, что стороны возобновят переговоры в феврале.

Начиная с 16 февраля, Шредер будет иметь право продлить контракт на 4 года и 83 млн долларов.

В прошлом сезоне 27-летний разыгрывающий набирал 18,9 очка в среднем за матч и занял второе место в голосовании за лучшего запасного игрока сезона.