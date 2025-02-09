Представитель BDA Sports высказался о шансах Демина быть выбранным в топ-10 драфта

Представитель BDA Sports (агентство, в частности, работает с Лукой Дончичем и Димитрисом Итудисом), бывший спортивный директор петербургского «Спартака» Алексей Карванен в интервью «СЭ» рассказал о том, что Егор Демин высоко котируется у руководителей клубов НБА. BDA Sports вела дела Демина до переезда в США (игрокам в NCAA запрещено иметь агентов).

— В последних матчах Егор снова стал показывать высокую результативность. Следите за местом разыгрывающего на мок-драфтах ведущих изданий, или это по большому счету ничего не значит?

— Это важная работа журналистов и аналитиков, но в итоге все сводится к простой формуле. Кто будет выбирать на драфте первым, вторым, третьим и так далее. То есть речь про очередность выбора в лотерее и какая позиция будет нужна каждому конкретному клубу. Вы же видите, что на матчах (и даже тренировках) BUY регулярно присутствует Денни Эйндж (президент по баскетбольным операциям «Юты». - Прим. «СЭ»), приходил Стив Керр (главный тренер «Голден Стэйт». - Прим. «СЭ»), другие известные персоны из мира баскетбола и не только (недавно на матче был замечен Конор Макгрегор), скауты клубов НБА. Поэтому не удивлюсь, если Егора возьмут очень высоко, потому что какой-то клуб, выбирающий в начале лотереи, будет остро нуждаться в разыгрывающем. Понятно, что у Егора есть небольшие проблемы с процентом реализации трехочковых. Однако на это закрывают глаза, потому что понимают, что это все нарабатывается. Но мало у кого в мире есть такой дар плеймейкера, как у Егора. И это при росте 204 см.

Еще я не удивлюсь, если Купер Флэгг, который находится на первых местах во всех моках, в итоге не будет выбран первым. Просто клуб, который получит первый выбор, будет нуждаться в игроке совершенно другой позиции. Понятное дело, что могут быть всякие обмены. Однако первого номера очень редко обменивают, потому что к этому выбору всегда очень тщательный подход.

— Один из матчей BUY прошел в Солт-Лейк-Сити в Delta Center по инициативе «Кугарс». Егор был травмирован, но посетил игру в майке «Юты» Андрея Кириленко. После этого еще больше усилились разговоры, что Демина выберет именно «Джаз». Вы спокойно на это реагируете?

— Если у «Юты» будет возможность выбрать высоко и организация захочет сделать ставку на Егора, то почему бы и нет. Особенно учитывая, что они знают его возможности вдоль и поперек. Помните ситуацию, когда у «Финикса» была возможность выбрать Дончича, но в итоге они остановили свой выбор на Деандре Эйнтоне? Из-за того, что на них оказывался прессинг внутри Аризоны. Мол, как вы можете предпочесть такому невероятному таланту из NCAA какого-то европейца из Мадрида? Впоследствии они сильно пожалели об этом решении, но до сих пор у клубов НБА есть определенные моменты, когда команды из ряда штатов могут отдать предпочтение условно доморощенному игроку, которого они знают лучше. С другой стороны, я не думаю, что на Денни Эйнджа будет какой-то прессинг, чтобы задрафтовать Егора. Но я уверен, что он понимает, где находится его основной талант и что можно подтянуть в техническом плане, в физической силе. А вот принятие решений, дар передачи — это никаким образом не наработать. Это тебе либо дано, либо нет. Со своим баскетбольным IQ Егор не затерялся бы сейчас ни в одном клубе НБА. Вопрос только в том, какую задачу ставит перед собой клуб, который будет выбирать на драфте.

В январском прогнозе ESPN Демин занимает первое место, первую позицию удерживает форвард «Дьюка» Купер Флэгг.