Представитель BDA Sports — об обмене Дончича: «Возможно, боссы «Далласа» решили подгадить властям Техаса»

Представитель BDA Sports (агентство, в частности, работает с Лукой Дончичем и Димитрисом Итудисом), бывший спортивный директор петербургского «Спартака» Алексей Карванен в интервью «СЭ» высказался о резонансном обмене Дончича в «Лейкерс».

— Как вы отреагировали на обмен звездного словенца в «Лейкерс»?

— По Дончичу ситуация очень некрасивая. О ней действительно никто не знал, не предупредили игрока о таких намерениях. Лука купил себе дом в Далласе, так же как и Энтони Дэвис приобрел себе недвижимость в Лос-Анджелесе. Если же говорить о причинах, то на поверхности лежит одно, а если копнуть поглубже, то выясняются другие обстоятельства. Например, есть версия, что новые владельцы «Далласа» очень плотно связаны с игорным бизнесом. И в их планах было перевезти «Маверикс» в Лас-Вегас. Однако власти Техаса не дают им такого разрешения. Поэтому и было решено не тратить лишние 100+ миллионов на новый контракт Дончича, отправив его в «Лейкерс», тем самым подгадив властям Техаса. А чем лучше команда выступает в Далласе, тем сложнее им провернуть эту операцию с переездом.

Понятно, что в это можно не верить, но, с другой стороны, казалось, что ни одно важное решение не может быть принято в «Лейкерс» без Леброна. Оказалось, что может. Клуб обменял его лучшего друга и основного партнера в «Даллас».

— Что ждет Луку в Лос-Анджелесе, на ваш взгляд?

— Как правильно сказал Раде [Филипович, глава BDA Sports], папа Луки из Косово. Он косовский серб, а это люди со стальным характером. Поэтому я совсем не удивлюсь, что в составе «Лейкерс» он превратится в лучшего игрока НБА. Вполне возможно, вновь вытащит свою команду в финал НБА, а что касается финансовых потерь, то их можно будет компенсировать через один контракт. Плюс Лос-Анджелес — огромный рынок, рекламные контракты могут быть очень серьезными. Главное — не потеряться.