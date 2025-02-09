Дончич дебютирует за «Лейкерс» в матче против «Юты»

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик назвал дату дебюта защитника Луки Дончича за команду.

«Вероятно, Лука дебютирует в качестве игрока нашей команды во вторник в матче с «Ютой Джаз». Никаких соглашений на этот счет не было, но, скорее всего, ждите его во вторник. Мы все хотим увидеть Дончича в джерси «Лейкерс», — приводит слова тренера официальный сайт НБА.

Пресс-служба «Лейкерс» сообщила о переходе 25-летнего словенца 2 февраля.

В нынешнем сезоне защитник в среднем набирал 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,9 передачи за игру. За свою карьеру Дончич пять раз становился участником Матча всех звезд НБА.

Встреча между «Лейкерс» и «Ютой» состоится 11 февраля в 6:30 мск.