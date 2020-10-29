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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Потолок зарплат в НБА может снизиться до 90 миллионов долларов

00:24

НБА продолжает вести переговоры с Профсоюзом игроков лиги о возможном снижении потолка зарплат, сообщает ESPN.

Лимит будет существенно снижен, если лига будет следовать привычной формуле расчета. Исходя из падения доходов в прошлом сезоне на 10 процентов, НБА может установить новый потолок зарплат на уровне 90 миллионов.

В сезоне-19/20 потолок заработных плат составлял 109,14 миллиона долларов.

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