Потолок зарплат в НБА может снизиться до 90 миллионов долларов
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НБА продолжает вести переговоры с Профсоюзом игроков лиги о возможном снижении потолка зарплат, сообщает ESPN.
Лимит будет существенно снижен, если лига будет следовать привычной формуле расчета. Исходя из падения доходов в прошлом сезоне на 10 процентов, НБА может установить новый потолок зарплат на уровне 90 миллионов.
В сезоне-19/20 потолок заработных плат составлял 109,14 миллиона долларов.
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