Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Один из величайших бросков в истории НБА. Год назад Кавай выбил «Филадельфию» из плей-офф

22:35

Год назад «Торонто» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции обыграл «Филадельфию». На последней секунде точный бросок удался форварду канадской команды Каваю Леонарду, который принес победу. Мяч дважды ударился о дугу и только затем попал в корзину.

— Год назад Кавай Леонард сделал один из величайших бросков в истории плей-офф, — подписали момент в Twitter SportsCenter.

«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА. Перед началом текущего сезона Леонард подписал контракт с «Клипперс».

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир