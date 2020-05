Один из величайших бросков в истории НБА. Год назад Кавай выбил «Филадельфию» из плей-офф

Год назад «Торонто» в седьмом матче полуфинала Восточной конференции обыграл «Филадельфию». На последней секунде точный бросок удался форварду канадской команды Каваю Леонарду, который принес победу. Мяч дважды ударился о дугу и только затем попал в корзину.

— Год назад Кавай Леонард сделал один из величайших бросков в истории плей-офф, — подписали момент в Twitter SportsCenter.

One year ago today, Kawhi Leonard hit one of the greatest shots in playoff history ? pic.twitter.com/EogCejHiwE