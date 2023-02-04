НБА дисквалифицировала Брукса на один матч из-за драки, Митчел оштрафован

НБА рассмотрела инцидент с дракой между Донованом Митчеллом и Диллоном Бруксом во время матча регулярного чемпионата «Кливленд» — «Мемфис» (128:113).

В середине третьей четверти игрок «Гриззлис» упал после блокшота Эвана Мобли и ударил Митчелла в область паха, на что тот ответил броском мяча в оппонента. В результате произошла потасовка, по итогам которой обоих игроков удалили с площадки.

27-летний Брукс наказан дисквалификацией на один матч без выплаты заработной платы, а его 26-летний соперник оштрафован на 20 тысяч долларов.

Таким образом, Брукс не сможет принять участие в матче против «Торонто», который состоится 6 февраля. Начало встречи в 2.00 по московскому времени.