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НБА дисквалифицировала Брукса на один матч из-за драки, Митчел оштрафован

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 февраля. Драка между Донованом Митчеллом и Диллоном Бруксом.
Фото USA Today Sports

НБА рассмотрела инцидент с дракой между Донованом Митчеллом и Диллоном Бруксом во время матча регулярного чемпионата «Кливленд» — «Мемфис» (128:113).

В середине третьей четверти игрок «Гриззлис» упал после блокшота Эвана Мобли и ударил Митчелла в область паха, на что тот ответил броском мяча в оппонента. В результате произошла потасовка, по итогам которой обоих игроков удалили с площадки.

27-летний Брукс наказан дисквалификацией на один матч без выплаты заработной платы, а его 26-летний соперник оштрафован на 20 тысяч долларов.

Таким образом, Брукс не сможет принять участие в матче против «Торонто», который состоится 6 февраля. Начало встречи в 2.00 по московскому времени.

БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
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