НБА изменила формат Матча звезд в честь Коби Брайанта

НБА объявила об изменении формата Матча звезд в 2020 году. Новая схема будет данью уважения пятикратному чемпиону НБА Коби Брайанту, погибшему при крушении вертолета 26 января.

Первые три четверти будут мини-матчами, каждый из которых будет начинаться со счета 0:0.

Четвертая четверть будет проходить без контроля времени до тех пор, пока одна команда не наберет нужное количество очков. Число очков будет суммой набранных очков победителя первых трех четвертей плюс 24. Под номером 24 Коби Брайант выступал на протяжении большей части карьеры в НБА.

Игра между командами Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо состоится 17 февраля в Чикаго.