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«Лейкерс» на выезде выиграли у «Миннесоты»

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Лейкерс» после победы.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Миннесота» на своем паркете проиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:116.

Форвард «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи. У «Лейкерс» Остин Ривз оформил дабл-дабл — 28 очков и 16 передач.

«Лейкерс» с результатом 3-2 идут на 6-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» занимает 11-ю строчку — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лейкерс» — 115:116 (34:32, 24:30, 28:35, 29:19)

М: Рэндл (33), Макдэниэлс (30), Дивинченцо (14).

Л: Ларэвиа (27), Ривз (28 + 16 передач), Хатимура (17), Эйтон (17 + 10 подборов).

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БК Миннесота Тимбервулвз
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