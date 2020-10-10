«Майами» обыграл «Лейкерс». Команды ждет 6-й матч

«Майами» выиграл у «Лейкерс» в пятом матче финала НБА. Счет в серии стал 3-2 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл с 40 очками и 13 подборами.

НБА

Финал

Пятый матч

«Лейкерс» — «Майами» — 108:111 (24:25, 32:35, 26:28, 26:23)

Л: Лейкерс (40 + 13 подборов), Дэвис (28 + 12 передач), Колдуэлл- Поуп (16).

М: Батлер (25 + 12 подборов + 11 передач), Робинсон (26), Нанн (14).