«Майами» обыграл «Лейкерс». Команды ждет 6-й матч
06:38
«Майами» выиграл у «Лейкерс» в пятом матче финала НБА. Счет в серии стал 3-2 в пользу команды из Лос-Анджелеса.
Самым результативным игроком сегодняшней встречи стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл с 40 очками и 13 подборами.
НБА
Финал
Пятый матч
«Лейкерс» — «Майами» — 108:111 (24:25, 32:35, 26:28, 26:23)
Л: Лейкерс (40 + 13 подборов), Дэвис (28 + 12 передач), Колдуэлл- Поуп (16).
М: Батлер (25 + 12 подборов + 11 передач), Робинсон (26), Нанн (14).
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