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Леброн Джеймс — первый в истории, кто стал MVP финала НБА в трех разных командах

06:23
Леброн Джеймс. Фото Twitter.
Леброн Джеймс. Фото Twitter.
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал MVP финала НБА с третьим клубом. Ранее это не удавалось ни одному игроку. Он стал чемпионом в четвертый раз в своей карьере.

В финале сезона-2019/20 «Лейкерс» победили «Майами» (4-2). 35-летний Джеймс ранее дважды становился чемпионом с «Майами» и один раз — с «Кливлендом». Во всех случаях его признавали самым ценным игроком финала.

В шестом матче финала Леброн сделал трипл-дабл — 28 очков, 14 подборов и 10 передач.

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