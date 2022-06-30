Кевин Дюрант попросил «Бруклин» об обмене

Нападающий Кевин Дюрант попросил руководство «Бруклина» об обмене в другую команду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Пока неизвестно, в какой именно команде 33-летний баскетболист может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Контракт Дюранта с «Нетс» рассчитан еще на четыре года с зарплатой 44,1 миллиона, 47,6 миллиона, 51,2 миллиона и 54,7 миллиона долларов соответственно.

Ранее сообщалось, что Дюрант может покинуть «Нетс», если его одноклубник Кайри Ирвинг не продлит контракт в нынешнее межсезонье.