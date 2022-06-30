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Сегодня, 22:06

Кевин Дюрант попросил «Бруклин» об обмене

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий Кевин Дюрант попросил руководство «Бруклина» об обмене в другую команду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Пока неизвестно, в какой именно команде 33-летний баскетболист может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Контракт Дюранта с «Нетс» рассчитан еще на четыре года с зарплатой 44,1 миллиона, 47,6 миллиона, 51,2 миллиона и 54,7 миллиона долларов соответственно.

Ранее сообщалось, что Дюрант может покинуть «Нетс», если его одноклубник Кайри Ирвинг не продлит контракт в нынешнее межсезонье.

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1542581252028497928?s=20&t=0TARrLZhIK6fQPvGHv7gEA
БК Бруклин Нетс
Кевин Дюрант
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