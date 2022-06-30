«Даллас», «Милуоки» и «Бруклин» претендуют на Джавейла Макги

«Даллас», «Милуоки» и «Бруклин» интересуются центровым «Финикса» Джавейлом Макги, сообщает журналист Джон Гамбадоро.

По информации источника, 34-летний американец, который становится свободным агентом этим летом, хочет подписать долгосрочный контракт. «Финикс» не готов предложить баскетболисту соглашение более чем на 1 год.

Макги перешел в «Финикс» в 2021 году. В прошлом сезоне центровой принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 9,2 очка, 6,7 подбора и 1,1 блокшота за игру.