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Сегодня, 10:15

«Даллас», «Милуоки» и «Бруклин» претендуют на Джавейла Макги

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Даллас», «Милуоки» и «Бруклин» интересуются центровым «Финикса» Джавейлом Макги, сообщает журналист Джон Гамбадоро.

По информации источника, 34-летний американец, который становится свободным агентом этим летом, хочет подписать долгосрочный контракт. «Финикс» не готов предложить баскетболисту соглашение более чем на 1 год.

Макги перешел в «Финикс» в 2021 году. В прошлом сезоне центровой принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 9,2 очка, 6,7 подбора и 1,1 блокшота за игру.

БК Бруклин Нетс
БК Даллас Маверикс
БК Милуоки Бакс
БК Финикс Санс
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