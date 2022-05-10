Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:52

Карри установил новый рекорд НБА

Карри стал первым в истории плей-офф НБА, кто реализовал 500 трехочковых
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 32 броска в четвертом матче 1/4 финала против «Мемфис» (101:98), покорил отметку в 500 реализованных трехочковых в плей-офф НБА.

34-летний американец стал первым игроком в истории лиги, кто добился подобного результата.

По ходу игры он реализовал 4 трехочковых броска и стал самым результативным игроком встречи.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Пятая игра пройдет 12 мая в Мемфисе (начало — в 04.30 мск).

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
0
Читайте также
Флойд Мейвейзер не любит, когда его называют афроамериканцем
Братья не тянут. Березуцких хотят заменить в ЦСКА, Николич и Федотов — главные кандидаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Голден Стэйт» победил «Мемфис» и находится в шаге от выхода в полуфинал
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости