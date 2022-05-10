Карри установил новый рекорд НБА

Карри стал первым в истории плей-офф НБА, кто реализовал 500 трехочковых

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 32 броска в четвертом матче 1/4 финала против «Мемфис» (101:98), покорил отметку в 500 реализованных трехочковых в плей-офф НБА.

34-летний американец стал первым игроком в истории лиги, кто добился подобного результата.

По ходу игры он реализовал 4 трехочковых броска и стал самым результативным игроком встречи.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Пятая игра пройдет 12 мая в Мемфисе (начало — в 04.30 мск).