«Голден Стэйт» победил «Мемфис» и находится в шаге от выхода в полуфинал
«Голден Стэйт» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА победил «Мемфис» со счетом 101:98.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 32 броска.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Пятая игра пройдет 12 мая в Мемфисе (начало — в 04.30 мск).
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 101:98 (20:24, 18:17, 24:28, 39:29)
Г: Карри (32), Уиггинс (17).
М: Джексн (21), Джонс (19).
10 мая. Сан-Франциско. «Chase Center».
Счет в серии: 3-1
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