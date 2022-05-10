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Сегодня, 07:38

«Голден Стэйт» победил «Мемфис» и находится в шаге от выхода в полуфинал

Роман Шишов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф НБА победил «Мемфис» со счетом 101:98.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 32 броска.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Голден Стэйт». Пятая игра пройдет 12 мая в Мемфисе (начало — в 04.30 мск).

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Голден Стэйт» — «Мемфис» — 101:98 (20:24, 18:17, 24:28, 39:29)

Г: Карри (32), Уиггинс (17).

М: Джексн (21), Джонс (19).

10 мая. Сан-Франциско. «Chase Center».

Счет в серии: 3-1

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Мемфис Гриззлиз
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