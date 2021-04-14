«Клипперс» обыграли «Индиану», «Торонто» проиграл «Атланте»
05:07
«Индиана» проиграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (115:126). В другой встрече «Торонто» потерпел поражение от «Атланты» (103:108).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Клипперс» — 115:126 (34:31, 31:36, 32:33, 18:26)
И: Брогдон (29), Леверт (26), Сабонис (20 + 13 подборов).
К: Джордж (36), Моррис (22), Зубац (14), Батюм (14).
«Торонто» — «Атланта» — 103:108 (27:28, 27:38, 24:24, 25:18)
Т: Сиакам (30), Флинн (22), Ануноби (15).
А: Богданович (23), Капела (19 + 21 подбор), Гудвин (18).
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