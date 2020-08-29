Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Игроки «Далласа» задумывались о том, чтобы завершить сезон

09:05
Теги:

Игроки «Далласа» всерьез задумывались о том, чтобы покинуть «пузырь» и завершить сезон.

— Многим парням пришлось серьезно подумать о том, хотят ли они возобновить сезон, просто потому, что проблема жестокости полиции и регулярной гибели людей очень близка многим игрокам в этой лиге", — приводит слова центрового команды Дуайта Пауэлла ESPN.

В связи с бойкотом игроков, матчи, которые должны были состояться 26, 27 и 28 августа, были отложены. Сезон НБА будет официально возобновлен в субботу, 29 августа.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир