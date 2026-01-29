«Сан-Антонио» победил «Хьюстон», Вембаньяма набрал 28 очков

«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 111:99.

Самым результативным игроком стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, который набрал 28 очков, сделал 16 подборов и 3 передачи.

«Сан-Антонио» одержал 32-ю победу при 15 поражениях в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» выиграл 28 матчей при 17 поражениях и располагается на четвертой позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 99:111 (36:26, 26:28, 24:30, 13:27)

Х: Томпсон (25), Дюрант (24), Шенгюн (18)

С: Вембаньяма (28), Фокс (18), Джонсон (17)

29 января. Хьюстон. «Toyota Center».