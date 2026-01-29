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29 января, 09:05

Кущенко: «Общаюсь с менеджментом «Бруклина». Развитие Дёмина идет по плану»

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» оценил выступление российского разыгрывающего Егора Дёмина в НБА.

— Удается ли следить за выступлением Егора Дёмина в НБА?

— Несомненно! Когда позволяет время, слежу в прямом эфире, но чаще всего ограничиваюсь хайлайтами и изучением углубленной статистики. Общаюсь с менеджментом «Бруклина». Развитие Егора идет по плану. Конечно, хочется, чтобы он играл в каждом матче по 20 минут, набирал по 18+ очков. Но в клубе считают, что его талант требует детального и правильного подхода. Много работают над телом. Переход из NCAA в НБА можно сравнить с двумя разными планетами. Идет притирка, но Егор с ней справляется.

Егор Дёмин и&nbsp;Сергей Кущенко.«Дёмин — игрок не на короткую дистанцию. Он пришел в НБА надолго». Интервью Кущенко

Защитник стал одним из 10 новичков, получивших приглашение на Rising Stars. 19-летний россиянин сыграет за команду первогодок (NBA Rookies). Ранее из россиян в этом событии участвовали только Андрей Кириленко и Алексей Швед.

В своем дебютном сезоне в НБА Дёмин провел 39 матчей, набирая в среднем 10,2 очка, 3 подбора и 3,4 передачи.

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Егор Дёмин
Сергей Кущенко
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