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Харден сыграет против «Милуоки» в 5-м матче серии

02:56
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Атакующий защитник «Бруклина» Джеймс Харден сможет сыграть в пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА против «Милуоки». Счет в серии равный — 2-2.

31-летний американец в первом матче серии получил растяжение правого подколенного сухожилия. Точные сроки возвращения не назывались.

В этом сезоне Харден сыграл в 36 матчах, набирая в среднем по 24,6 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора
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