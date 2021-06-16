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Тейтум хочет сыграть на Олимпийских играх

03:32

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум готов сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио, сообщает Yahoo! Sports.

23-летний игрок в этом сезоне набирал за «Селтикс» в среднем по 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи. Это его лучший сезон в карьере.

Состав на Олимпиаду будет назван в конце июня. Тренировочный лагерь начнется 6 июля в Лас-Вегасе.

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Евгений Козинов все материалы автора
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