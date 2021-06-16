Тейтум хочет сыграть на Олимпийских играх
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум готов сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Токио, сообщает Yahoo! Sports.
23-летний игрок в этом сезоне набирал за «Селтикс» в среднем по 26,4 очка, 7,4 подбора и 4,3 передачи. Это его лучший сезон в карьере.
Состав на Олимпиаду будет назван в конце июня. Тренировочный лагерь начнется 6 июля в Лас-Вегасе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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