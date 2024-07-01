«Голден Стэйт» отчислил Криса Пола

«Голден Стэйт» принял решение отчислить разыгрывающего Криса Пола, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В ночь на 1 июля в НБА открывается рынок свободных агентов. В случае, если бы «Голден Стэйт» не отчислил Пола, 39-летний американец получил бы гарантированный контракт на 1 год с зарплатой в размере 30 миллионов долларов.

Крис Пол выступал за «Голден Стэйт» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 баскетболист принял участие в 58 матчах «Уорриорз» в регулярном чемпионате НБА, набирая в среднем 9,2 очка, 6,8 передачи и 3,9 подбора за игру.